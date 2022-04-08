Одесса военная: события поддержки 8-10 апреля

Социальная акция и благотворительный концерт: события поддержки в Одессе 5-7 апреля А вы уже заметили, что вокруг начали цвести деревья? Что солнце стало еще ярче, что еще неделя-другая – и вся земля покроется цветами и зеленой травой. Мы не должны забывать о небольших радостях мирной жизни. Для этого мы все воюем со страшным врагом, который пришел, чтобы уничтожить нас и наше право на жизнь. Оставайтесь живыми. Держим строй! ПОДРОБНЕЕ

Юморина-2022 и другие мероприятия: что посмотреть в Одессе 1-3 апреля Апрель. Какие ассоциации у вас с этим месяцем? Юморина, фестивали, первые пикники у моря, кофе на открытых террасах… Никто не ожидал, что большинство событий из этого перечня не произойдет. Но если бы не было тяжело, даже во время войны нужно искать то, что будет поддерживать и вдохновлять жизнь. Именно поэтому нас ждут и Французская весна, и юморина, и даже кофе под первыми лучами солнца. Так что жизнь продолжается, а мы держимся! ПОДРОБНЕЕ

События поддержки Одесса 28 – 31 марта В течение недели в онлайн пространстве будут проходить интересные и полезные лекции, а офлайн можно посетить крайне важные учения по оказанию первой помощи как детям, так и взрослым. Держимся! ПОДРОБНЕЕ