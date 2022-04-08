Новости Одессы и Одесской области

Одесса военная: события поддержки 8-10 апреля

Одесса военная: события поддержки 8-10 апреля

Апрель… В эти выходные мы будем отмечать День освобождения Одессы от нацистских захватчиков. Мы не забыли. Точно также мы не забудем войну, которая началась в 2014 году и продолжается в эти дни. Мы будем помнить каждого военного и гражданского, жизни которых отнял враг. Наша задача – сопротивляться врагу и жить дальше.

Что: Диалоги о войне с Владимиром Ермоленко и Петром Померанцевым (на английском языке)

Где: Онлайн

Когда: 8 апреля, 15:00

 

Что: «Украинские сказки для всей семьи»

Где: ТЮЗ Онлайн

Когда: Каждый день в 15:00

 

Что: Концерт на балконе

Где: Александровский проспект, 16, Перон №7

Когда: 9 апреля, 14:00

 

Что: Zoom встреча «Освобождение Одессы: страницы истории»

Где: Онлайн

Когда: 10 апреля, 12:00

Регистрация по ссылке

 

Что: Театр на балконе

Где: Александровский проспект, 16, Перон №7

Когда: 10 апреля, 14:00.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • Социальная акция и благотворительный концерт: события поддержки в Одессе 5-7 апреля
    Социальная акция и благотворительный концерт: события поддержки в Одессе 5-7 апреля

    А вы уже заметили, что вокруг начали цвести деревья? Что солнце стало еще ярче, что еще неделя-другая – и вся земля покроется цветами и зеленой травой. Мы не должны забывать о небольших радостях мирной жизни. Для этого мы все воюем со страшным врагом, который пришел, чтобы уничтожить нас и наше право на жизнь. Оставайтесь живыми. Держим строй!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Юморина-2022 и другие мероприятия: что посмотреть в Одессе 1-3 апреля
    Юморина-2022 и другие мероприятия: что посмотреть в Одессе 1-3 апреля

    Апрель. Какие ассоциации у вас с этим месяцем? Юморина, фестивали, первые пикники у моря, кофе на открытых террасах… Никто не ожидал, что большинство событий из этого перечня не произойдет. Но если бы не было тяжело, даже во время войны нужно искать то, что будет поддерживать и вдохновлять жизнь. Именно поэтому нас ждут и Французская весна, и юморина, и даже кофе под первыми лучами солнца. Так что жизнь продолжается, а мы держимся!

    ПОДРОБНЕЕ
  • События поддержки Одесса 28 – 31 марта
    События поддержки Одесса 28 – 31 марта

    В течение недели в онлайн пространстве будут проходить интересные и полезные лекции, а офлайн можно посетить крайне важные учения по оказанию первой помощи как детям, так и взрослым. Держимся!

    ПОДРОБНЕЕ
  • События поддержки Одесса 26 — 27 марта (афиша)
    События поддержки Одесса 26 — 27 марта (афиша)

    Предлагаем вам подборку культурных событий, которые состоятся в Одессе в эти выходные. Поднимаем боевой дух и настраиваемся на победу!

    ПОДРОБНЕЕ
  • События поддержки Одесса 23 – 25 марта
    События поддержки Одесса 23 – 25 марта

    Во время войны как никогда становится актуальным проблемы психологической поддержки, обучения детей, овладения необходимыми навыками. Мы собрали для вас ссылку именно на такие мероприятия. Оставайтесь с нами и будьте в безопасности.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить