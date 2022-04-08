Одесса военная: события поддержки 8-10 апреля

Апрель… В эти выходные мы будем отмечать День освобождения Одессы от нацистских захватчиков. Мы не забыли. Точно также мы не забудем войну, которая началась в 2014 году и продолжается в эти дни. Мы будем помнить каждого военного и гражданского, жизни которых отнял враг. Наша задача – сопротивляться врагу и жить дальше.
Что: Диалоги о войне с Владимиром Ермоленко и Петром Померанцевым (на английском языке)
Где: Онлайн
Когда: 8 апреля, 15:00
Что: «Украинские сказки для всей семьи»
Где: ТЮЗ Онлайн
Когда: Каждый день в 15:00
Что: Концерт на балконе
Где: Александровский проспект, 16, Перон №7
Когда: 9 апреля, 14:00
Что: Zoom встреча «Освобождение Одессы: страницы истории»
Где: Онлайн
Когда: 10 апреля, 12:00
Регистрация по ссылке
Что: Театр на балконе
Где: Александровский проспект, 16, Перон №7
Когда: 10 апреля, 14:00.