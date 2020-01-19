Одесская область вошла в десятку регионов Украины по цене на проезд в общественном транспорте

Одесская область оказалась на девятом месте в стране по стоимости проезда в городском транспорте.

Об этом сообщает “Пассажирский транспорт” со ссылкой на Госстат.

При этом средняя стоимость билета в Одесской области на 10 копеек ниже, чем средняя по стране.

Самый дорогой проезд в общественном транспорте в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.



Фото: traffic.od.ua, Одесгорэлектротранс

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