Одесская область вошла в десятку регионов Украины по цене на проезд в общественном транспорте

Одесская область оказалась на девятом месте в стране по стоимости проезда в городском транспорте.
Об этом сообщает “Пассажирский транспорт” со ссылкой на Госстат.
При этом средняя стоимость билета в Одесской области на 10 копеек ниже, чем средняя по стране.
Самый дорогой проезд в общественном транспорте в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.
Фото: traffic.od.ua, Одесгорэлектротранс
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