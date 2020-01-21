На каком месте Одесская область в Украине по количеству пьяных водителей?

Более 115 тысяч протоколов о вождении в нетрезвом состоянии составили украинские полицейские в 2019 году. Одесская область оказалась в первой десятке “лидеров” в этом пугающем рейтинге.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

Больше всего таких ДТП произошло в Днепропетровской области, Киеве и области, Харьковской, Винницкой, Донецкой областях.

В полиции подчеркивают, что вождение в состоянии опьянения является одной из главных причин тяжелых ДТП с пострадавшими.

Так, в прошлом году в Украине произошло 1 тыс. 216 ДТП с пострадавшими с участием нетрезвых водителей. В этих авариях погибли 106 человек, и еще 1616 – получили травмы различной степени тяжести.

Фото: Патрульная полиция Украины

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