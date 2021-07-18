Одесская область горит из-за жары: за сутки уже 8 пожаров

Возгорания происходят в основном на мусорных свалках. Один из таких пожаров тушили 11 часов.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области сообщили о 8 случаях возгорания в Одесской области на открытой местности.

Самым сложным оказался случай в Белгород-Днестровском районе, где спасатели 11 часов боролись с пожаром на свалке ВК «Экология» в Шабовской территориальной громаде.

В Раздельной ликвидировали возгорание на несанкционированной свалке, расположенной на территории КП «Раздельнянский водоканал».

Из-за возгораний уничтожено 2,5 га сухой растительности, плодородных земель, среды обитания птиц и зверей.

Спасатели не допустили распространения огня на территорию населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

В Службе спасения говорят, что чаще всего причинами таких пожаров является небрежно брошенный окурок, непогашенный костер, а, возможно, и преднамеренный преступный поджог.

И еще раз напоминают: сейчас из-за жаркой погоды повысился уровень пожарной опасности, и потому следует с усиленным вниманием и ответственностью обращаться с огнем.

Читайте также: В Одессе горел ресторан на Гаванной (фото)

Фото Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области