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Одесская область должна быть с водой в любой ситуации: что для этого делается

Одесская область должна быть с водой в любой ситуации: что для этого делается

Сейчас областные власти ведут переговоры с ЮНИСЕФ чтобы эта международная организация помогла обеспечить автономное водоснабжение в районах Одесской области.

Об этом рассказал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем вечернем видеообращении.

Начал он с того, что сообщил: вчера вечером враг снова пытался атаковать область. На тот раз двумя ракетами. Обе были сбиты нашими подразделения ми противовоздушной обороны.

Далее руководитель ОВА рассказал, что сегодня прошла встреча с представителями ЮНИСЕФ. На ней обговорили вопросы предоставления помощи этой организацией в улучшении качества водоснабжения коммунальных предприятий нашей области.

Речь шла о числе бурение скважин, обеспечение местных водоканалов необходимым оборудованием: трубами, насосами и генераторами.

Это позволит обеспечить бесперебойную работу в районах во время осенне-зимнего периода,

— сказал Максим Марченко.

ЮНИСЕФ – международная организация, занимающаяся помощью детям под эгидой ООН.

Напомним, что вчера Максим Марченко говорил о том, что в Одесской области обеспечат охрану электростанций и других критических объектов инфраструктуры.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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