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Одесская мэрия уходит на удаленку до начала декабря

Одесская мэрия уходит на удаленку до начала декабря

Одесский городской совет временно переходит на дистанционный режим работы.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с ухудшением в городе эпидемиологической ситуации.

Так, с целью предотвращения распространения коронавируса исполнительным органам горсовета поручено внести изменения в режим работы, установив дистанционный режим в период с 30 ноября по 6 декабря 2020 года.

Также в мэрии сообщают, что корреспонденцию в адрес городского совета можно направлять на электронный адрес: kanc5@omr.gov.ua

Электронный прием обращений граждан и запросов осуществляется путем их передачи на такие адреса:

  • для обращений: obr4@omr.gov.ua;
  • для запросов: obr8@omr.gov.ua.

Личный прием граждан в мэрии временно приостановлен.

Напомним, по данным на утро 27 ноября, в Одесской области выявили 966 заболевших «ковидом» за сутки. В Украине заразились коронавирусом 16 218 человек.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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