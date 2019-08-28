Одесская маршрутка №168 загорелась на ходу (видео)

Водитель высадил пассажиров и уехал.
Как сообщает «Первый городской», происшествие произошло сегодня днём на пересечении улицы Мечникова и Богдана Хмельницкого.
Задымление и воспламенение наблюдалось возле переднего левого колеса маршрутки № 168.
Водитель высадил пассажиров и уехал.
Как сообщает «Первый городской», происшествие произошло сегодня днём на пересечении улицы Мечникова и Богдана Хмельницкого.
Задымление и воспламенение наблюдалось возле переднего левого колеса маршрутки № 168.
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