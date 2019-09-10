Одесская каратистка возглавила мировой и олимпийский рейтинги

Престижный турнир по карате серии Premier League – Tokyo 2019 проходил с 6 по 8 сентября в Японии. В составе сборной Украины Одессу на турнире представила Анжелика Терлюга, выступавшая в весовой категории до 55-ти кг.

В соревнованиях приняли участие 649 каратистов из 79-ти стран мира.

Одесситка провела пять боев и одержала 5 побед, в результате чего заняла 1 место турнира серии Karate 1- Premier League.

В этом году Анжелика Терлюга завоевала уже пятую золотую медаль этапов Premier League, уверенно закрепившись на первом месте в весовой категории 55 кг в мировом и олимпийском рейтингах.

Подготовил спортсменку к соревнованиям тренер Денис Морозов.

Фото: Одесский горсовет