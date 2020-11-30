Новости Одессы и Одесской области

Одесская экоинспекция обратилась в полицию по поводу «пушкинского тополя» на Торговой (фото)

Одесская экоинспекция обратилась в полицию по поводу «пушкинского тополя» на Торговой (фото)

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) в Одесской области обратилась в полицию по поводу «пушкинского тополя» на Торговой, 17.

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Об этом ГЭИ сообщила на своей странице в Facebook.

«В г. Одессе по ул. Торговой, 17 повредили до степени прекращения роста уникальное дерево – «Тополь канадский» – ботанический памятник природы местного значения, возраст которого насчитывает более 200 лет, объект природно-заповедного фонда», – говорится в сообщении.

Сумму нанесенного государству ущерба в госэкоинспекции оценили в почти 125,5 тыс. грн.

ГЭИ передала материалы переданы в правоохранительные органы для открытия уголовного производства по статье 252 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства).

При этом в Госэкоиспекции сделали и печальную оговорку: «самому дереву и красивой одесской легенде это уже вряд ли поможет».скриншот Госэкоинспекции

В Одессе подрезали исторический тополь

остатки тополя на Торговой

обрезали пушкинский тополь

Напомним, на прошедшей неделе в Одессе распилили старый канадский тополь, который является памятником природы местного значения.

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Канадский тополь на улице Торговой, 17 в Одессе стал памятником природы местного значения в 1983 году. Его высота – более 40 метров, обхват – около семи метров, возраст – около 200 лет. Кроме почтенного возраста, с ним связывают еще и несколько легенд, одна из которых гласит, что дерево посадил сам Александр Сергеевич Пушкин.

Фото и скриншот автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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