Новости Одессы и Одесской области

Одесская больница №10 начала принимать коронавирусных больных

Одесская больница №10 начала принимать коронавирусных больных

С сегодняшнего дня, 8 октября, в Одессе начали госпитализировать пациентов с коронавирусом COVID-19 в городскую клиническую больницу №10. Здесь в отдельно стоящем корпусе развернуто отделение на 75 коек, из которых 15 – интенсивной терапии.

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Таким образом, на сегодняшний день, пациентов с COVID-19 принимают четыре городские больницы: инфекционная больница, ГКБ №1, ГКБ  №10 и детская больница №3, сообщает Телеграм-канал одесской мэрии.

В горсовете также уточнили, что отделение городской больницы №5 на Лидерсовском бульваре выполняет функцию распределения – туда госпитализируют пациентов с пневмониями и неизвестным статусом по COVID-19. При поступлении у пациентов берут биоматериал для ПЦР-теста на COVID-19, который передают в Одесский областной лабораторный центр для исследования.

Если от лабораторного центра приходит положительный результат теста на COVID-19 – больного лечат в профильном инфекционном отделении вышеуказанных больниц, если отрицательный – пациента переводят для лечения пневмонии в терапевтическое отделение горбольницы №5 или других больниц.

Фото: odessamedia.net

Ранее «Одесская жизнь» писала, что на утро 8 октября в Одесской области зафиксировали антирекорд – 367 коронавирусных больных за сутки. Всего в регионе 12 904 зараженных COVID-19.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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