Одесситы выстроились во внушительную очередь за бесплатным обедом на Соборке (фото)

Сегодня, 19 августа, на одесской Соборной площади у Преображенского собора бесплатно раздавали еду всем желающим.

Как сообщает Телеграмм-канал «УСИ», такую «акцию» православные верующие проводят в честь престольного праздника главного храма города.

Меню обеда незамысловатое (так как по православному обычаю сейчас идет Успенский пост): гречка, тушеная фасоль, помидор, огурец, сок и кусочек хлеба.

Тем не менее, чтобы отведать нехитрое угощение, люди выстроились во внушительную очередь.

Напомним, сегодня православные и греко-католики отмечают праздник Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом.

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Фото: УСИ