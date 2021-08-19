Новости Одессы и Одесской области

Одесситы выстроились во внушительную очередь за бесплатным обедом на Соборке (фото)

Одесситы выстроились во внушительную очередь за бесплатным обедом на Соборке (фото)

Сегодня, 19 августа, на одесской Соборной площади у Преображенского собора бесплатно раздавали еду всем желающим.

Как сообщает Телеграмм-канал «УСИ», такую «акцию» православные верующие проводят в честь престольного праздника главного храма города.

Меню обеда незамысловатое (так как по православному обычаю сейчас идет Успенский пост): гречка, тушеная фасоль, помидор, огурец, сок и кусочек хлеба.

Тем не менее, чтобы отведать нехитрое угощение, люди выстроились во внушительную очередь.

престольный праздник на Соборке2

Напомним, сегодня православные и греко-католики отмечают праздник Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом.

Читайте также: Наши традиции: Яблочный Спас и Ореховый Спас.

Фото: УСИ

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить