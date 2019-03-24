Одесситы вышли на акцию в поддержку Павла Гриба

Подобные акции прошли сегодня также в Киеве, Львове и Харькове.
Около десятка митингующих собрались возле Консульства Росии в Одессе, чтобы выразить поддержку политзаключенному Павлу Грибу, которого Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 6 годам колонии общего режима. Его обвинили в содействии терроризму. В качестве протеста молодой человек объявил голодовку.
Но состояние здоровья Павла не позволяет ему голодать. Поэтому активисты пытаются отговорить юношу от голодовки и просят людей писать ему письма поддержки.
Напомним, месяц назад активисты устроили акцию протеста против российской агрессии в отношении Украины.
Фото: ДемАльянс – Одеса
Выскажите ваше мнение. Это важно.