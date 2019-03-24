Новости Одессы и Одесской области

Одесситы вышли на акцию в поддержку Павла Гриба

Одесситы вышли на акцию в поддержку Павла Гриба

Подобные акции прошли сегодня также в Киеве, Львове и Харькове.

Около десятка митингующих собрались возле Консульства Росии в Одессе, чтобы выразить поддержку политзаключенному Павлу Грибу, которого Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 6 годам колонии общего режима. Его обвинили в содействии терроризму. В качестве протеста молодой человек объявил голодовку.

Но состояние здоровья Павла не позволяет ему голодать. Поэтому активисты пытаются отговорить юношу от голодовки и просят людей писать ему письма поддержки.

Напомним, месяц назад активисты устроили акцию протеста против российской агрессии в отношении Украины.

Фото: ДемАльянс – Одеса

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить