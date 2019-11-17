Одесситы всем двором вызволяли попавшую в западню собаку

В одном из дворов высотки выла, жалобно поскуливая, собака.

Собачий лай доносился от гаражей. Когда местные жители туда заглянули, то увидели дворняжку.

Несчастная собака сидела в узкой щели, плотно зажатая между стеной дома и стальным гаражом. Как пес там оказался, непонятно, очевидцы предполагают, что провалился, гоняя по крышам котов, и застрял.

Жильцам удалось дозвониться до владельца гаража, но он только отмахнулся: делайте, мол, что хотите, он то тут причем.

Об этом рассказала одесситка Анна Якимович в группе “Черный список. Одесса” в Facebook.

Решили вызвать полицию. Но как ни пытались правоохранители, достать бедолагу не получалось. В итоге кто-то позвал на подмогу спасателей. Приехала бригада сотрудников ГСЧС и с помощью домкрата отодвинула гараж.

Так бобик оказался на свободе и, счастливо помахивая хвостом, убежал, вырвавшись из ловушки.

Фото: “Черный список. Одесса” в Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.