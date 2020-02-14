Одесситы возмущены городскими тротуарами: сколько нужно денег, чтобы исправить ситуацию

Плохо вымощенные и обустроенные тротуары – всегда преграда и опасность для всех пешеходов, а особенно в гололедицу. Особо трудно по неровностям и впадинам передвигаться людям с инвалидностью. Хорошие условия для пешеходов являются не только показателем экономического роста города, но и политической культуры. Однако 68% опрошенных одесситов выразили недовольство покрытием дорожек.

Об этом сообщил «Інститут розвитку міст» на своей Facebook странице.

По данным опросов и социологических исследований, которые провел «Інститут розвитку міст», 68% опрошенных одесситов выразили недовольство качеством тротуаров на улицах города. А если брать отдельно Молдаванку, Слободку и Пересыпь, то 85% местных жителей этих районов пожаловались интервьюерам на качество покрытия.

Отдельный опрос также проводили «Международный республиканский институт» и социологическая группа «Рейтинг». Цифры отличаются, но, все же, недовольных больше – их 35%, а довольных всего 18%. На «троечку» ситуацию оценили 46% опрашиваемых.

Проходя по центру города, корреспондент «Одесской жизни» увидел множество неровностей, ям, прочих дефектов и деформаций пешеходного покрытия. Редко, когда можно застать в нашем городе ровную кладку тротуарной плитки. Для одесситов уже привычно ходить по цементным «волнам», а также наблюдать, как корни деревьев «подрывают» кладку. Что и происходит на улице Преображенской.

Возле Преображенского сквера

Важно отметить, что чем дальше тротуары от центра – тем хуже их качество или они вообще могут отсутствовать.

Так, например, в Малиновском районе на улице Строганова покрытие рядом со школой №110 время от времени пытаются привести в порядок.

А вот рядом с домами, где проходит ежедневно множество жильцов, дорожка оставляет желать лучшего. Она разрушена и расслаивается.

А на повороте на другую улицу жители сами себе протоптали тропинку, по которой ежедневно ходят даже во время дождя.

Ямы на тротуаре – такая же беда для пешеходов, как для автомобилиста ямы на дороге. На остановке рядом со сквером Веры Холодной такой провал оградили, но пока что никаких действий не предпринимают.

Подобные явления случаются в разных уголках Одессы, иногда в такие ямы, если они глубокие, может провалиться человек. Но даже если провал не глубокий, то падение однозначно чревато какими-то травмами. Коммунальщики пытаются оградить или как-то закрыть такие ямы, но в ночное время это мало спасает. К слову, для одесских ям на тротуарах создали группу в Facebook, которую так и назвали – «Ямы Одессы».

Все же социологи больше проблем выделяют в исторических местах Одессы и центре. А приблизительная площадь тротуаров в центре составляет 1070 тысяч квадратных метров (19% от общей площади района), на Молдаванке – 470 тысяч квадратных метров (9% от общей площади района), а на Слободке – 190 тысяч квадратных метров (15%). Ещё около 700 тыс. кв. м. проложены на Черемушках и Фонтане, поселке Котовского и Таирово. Поэтому только в наиболее заселенных частях города находится около 2,4 миллионов метров тротуаров.

Также следует обозначить, что основой передвижения в старых районах города является сам тротуар, а у новостроек – внутриквартальный проезд, что увеличивает общую площадь тротуаров города. В районах «хрущевской» застройки, плотность таких проездов не превышает 20 метров на гектар, а в районах многоэтажной застройки – 16 метров на гектар. Из этого можно сделать вывод, что на Фонтане и Черемушках есть около 800 тысяч квадратных метров проездов, а на поселке Котовского и Таирова – ещё 700 тысяч квадратных метров проездов.

Итого в районах города с плотной многоэтажной застройкой имеем почти 4 млн твердого покрытия, за которым следует следить. Общая цифра, вероятно, составляет не менее 5 млн метров.

По подсчетам «Інституту розвитку міст», цена за 5-метровый слой асфальта на один квадратный метр тротуара варьируется от 350 до 400 гривен (это включает демонтаж старого покрытия и новую кладку). Примерно столько же стоит укладка недорогой плиткой. Но при этом есть два условия.

«Во-первых, покрытие должно укладываться на достаточном слое почвы. Если речь идет о плитке, то под ней должен быть геотекстиль. В конце концов, все покрытия должны тщательно трамбоваться. При кладке асфальта нужна техника, а это создает соответствующую нагрузку на поверхность. Во-вторых, покрытие должно использоваться по назначению. 5-сантиметровый слой асфальта или тротуарная плитка такой же толщины не рассчитаны на парковку автомобилей», – подчеркнули в «Інституті розвитку міст». При выполнении этих условий покрытие может служить 5-7 лет.

Таким образом, по расчетам института, если из 5 миллионов квадратных метров тротуаров и проездов необходимо ежегодно менять 0,7 млн кв. м., то городу придется ежегодно выделять на это 250-300 миллионов гривен.

Эти расчеты приблизительные, но в любом случае качественный и долговечный ремонт городских тротуаров невозможен при наличии коррупционных схем.

Напомним, после реставрации Воронцовской колоннады в Одессе прошло всего 5 месяцев, но возле нее уже разрушается плитка.

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