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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы вошли в пятерку наименее активных избирателей страны

Одесситы вошли в пятерку наименее активных избирателей страны

По итоговой информации экспертов, у нас на участки для голосования явилось всего 46,97% населения.

Жители Одесской области оказались одними из наименее активных на парламентских выборах, прошедших в воскресенье, 21 июля. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

По итоговой информации экспертов, у нас на участки для голосования явилось всего 46,97% населения. Таким образом регион попал в пятерку самых пассивных в Украине.

Хуже всего голосовали на округе №142, центр которого находится в Арцизе. Там пришло исполнить гражданский долг 41,9% местных жителей. Больше всего — 54% избирателей — насчитали на округе №137 с центром в Подольске.

Фото: korrespondent.net

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