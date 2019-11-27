fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесситы устроят благотворительный праздник для детей социальных категорий: стать меценатом может каждый

Одесситы устроят благотворительный праздник для детей социальных категорий: стать меценатом может каждый

Что делать, когда до Нового года еще целый месяц, а чудес, тепла и праздника хочется уже? На этот вопрос знают ответ организаторы необычного события Оксана Кузнецова и Оксана Бубликова.

Одесситки решили устроить праздник для детей из детских домов и приютов. Мероприятие назвали “Парад волшебных шляп”.

В первый день зимы в организаторы создадут “волшебное” пространство, входя в которое, каждый получит “волшебную шляпу”. С помощью сказочного атрибута осуществят мечты малышей о веселом празднике и сладких подарках.

По словам организатора праздника Оксаны Кузнецовой, возможность создать сказку для детей у взрослых волшебников будет только один день.

– Все эти волшебства произойдут, если утром 1 декабря мы сможем принять на этой площадке 300 социально незащищенных детей из многодетных семей и детских домов, – отметила она. – А чтобы это произошло, нам надо найти как можно больше одесских семей, которые сделают благотворительный вклад.

Для того, чтобы праздник получился как можно более ярким, одесситов просят присоединиться к доброму делу. В чем может заключаться помощь:

можно оплатить участие в празднике своему ребенку и ребенку из интерната;
стать благотворителем только для ребенка из социальной категории;
принять участие в создании “волшебных шляп”. Их должно быть очень много, и они должны быть разными. Кстати, к процессу создания уже присоединились одесские художницы Леся Верба и Станислава Лисовская.

– Мы даем возможность позаботится не только о своих детях, а и стать благотворителем, – говорит Оксана Бубликова. – В первую очередь, это праздник для детей-сирот, а уже потом – для всех остальных.

Чтобы стать благотворителем, нужно заполнить форму и оплатить участие в празднике ребенка из интерната по ссылке.

Подробнее о событии .

Фото: организаторы

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить