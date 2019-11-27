Одесситы устроят благотворительный праздник для детей социальных категорий: стать меценатом может каждый

Что делать, когда до Нового года еще целый месяц, а чудес, тепла и праздника хочется уже? На этот вопрос знают ответ организаторы необычного события Оксана Кузнецова и Оксана Бубликова.

Одесситки решили устроить праздник для детей из детских домов и приютов. Мероприятие назвали “Парад волшебных шляп”.

В первый день зимы в организаторы создадут “волшебное” пространство, входя в которое, каждый получит “волшебную шляпу”. С помощью сказочного атрибута осуществят мечты малышей о веселом празднике и сладких подарках.

По словам организатора праздника Оксаны Кузнецовой, возможность создать сказку для детей у взрослых волшебников будет только один день.

– Все эти волшебства произойдут, если утром 1 декабря мы сможем принять на этой площадке 300 социально незащищенных детей из многодетных семей и детских домов, – отметила она. – А чтобы это произошло, нам надо найти как можно больше одесских семей, которые сделают благотворительный вклад.

Для того, чтобы праздник получился как можно более ярким, одесситов просят присоединиться к доброму делу. В чем может заключаться помощь:

можно оплатить участие в празднике своему ребенку и ребенку из интерната;

стать благотворителем только для ребенка из социальной категории;

принять участие в создании “волшебных шляп”. Их должно быть очень много, и они должны быть разными. Кстати, к процессу создания уже присоединились одесские художницы Леся Верба и Станислава Лисовская.

– Мы даем возможность позаботится не только о своих детях, а и стать благотворителем, – говорит Оксана Бубликова. – В первую очередь, это праздник для детей-сирот, а уже потом – для всех остальных.

Чтобы стать благотворителем, нужно заполнить форму и оплатить участие в празднике ребенка из интерната по ссылке.

Подробнее о событии .

Фото: организаторы

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