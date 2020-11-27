Одесситы собственноручно взялись за спасение своего дома-памятника архитектуры (фото)

Четырехэтажный дом на улице Успенской, 72 (угол Кузнечной) в Одессе – памятник архитектуры. Его начали строить в 1902 году, известен как дом Вургафта. И что же? Дом потихоньку себе рушится, как это водится, а его жители ходили по инстанциям в надежде, что, может, кто-то все же откликнется на множество проблем.

Четырехэтажный дом на улице Успенской, 72 (угол Кузнечной) в Одессе – памятник архитектуры. Его начали строить в 1902 году, известен как дом Вургафта.

И что же? Дом потихоньку себе рушится, как это водится, а его жители ходили по инстанциям в надежде, что, может, кто-то все же откликнется на множество проблем.

– Пять лет ходим по инстанциям, памятник архитектуры рушится, дошло до того, что заходить в арку стало уже небезопасным. Трещины, дыры, множество других проблем, – рассказывает житель двора Борис Власенко, отец четырех детей.

Между тем, именно Бориса мы и застали за работой: жители дома на Успенской, 72 сделали однажды известный вывод «про спасение утопающих», и сами взялись за дело.

Борис Власенко – настоящий мастер, маляр и штукатур, имеет огромный опыт работы. Он-то и проводит их сейчас в несчастной арке.

– Несколько десятилетий назад эту арку выкрасили масляной краской, так много времени ушло только на то, чтобы ободрать ее остатки. Мы с жильцами дома здесь такой «километраж» ненужных проводов оборвали, столько было проделано предварительной работы… Вот и ниши в стенах проявились. Когда-то здесь, как и везде в старой части города скульптуры стояли. Ну а что делать? Производим все работы за свой счет, иначе все это рухнет однажды, – рассказывает Борис.

В доме много и других проблем. Дырявая крыша, неисправная канализация. Крышу жители, кстати, тоже латали за собственный счет. После восстановления арки (какая же она была красивая когда-то!) живущие здесь одесситы хотят постелить плитку. Но вот проблема: для начала нужно серьезно ремонтировать водопровод…

Живущая здесь же Ирина Гурьева рассказывает на своей странице в Facebook, как они сами с жильцами чистили, шпаклевали и красили уникальные четырехметровые окна дома. Она выражает уверенность, что арка скоро засияет, потому что за нее «взялся герой битвы с штукатуркой и сбережением исторического дизайна эпохи модерн Борис Власенко». А еще приглашает одесских экскурсоводов и всех неравнодушных полюбоваться, как происходит преображение памятника архитектуры усилиями живущих здесь людей.

«Мы сделаем арку исторической, на потолочных плафонах напишем фрески, откроем во дворике Одесскую кофейню. И всем расскажем, что городские власти, депутаты, ЖКС не дали ни копейки на это. Стыдно вам, господа чиновники!», – резюмирует Ирина.

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Верхнее фото: 2gis.ua