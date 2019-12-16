Одесситы собрали уже почти 550 тыс. грн. в помощь пострадавшим при пожаре в колледже

Предприятия, коммерческие структуры и частные лица перечислили в целевой фонд Одесского горсовета 541 тыс. 993 грн. для помощи семьям погибших и пострадавших во время пожара по ул. Троицкой, 25.

Об этом Одесский горсовет отчитался по состоянию на 16 декабря.

В мэрии также поблагодарили всех, кто оказывает материальную помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре, а также помощь для обеспечения работы спасателей.

С полным списком денежных поступлений на счет горсовета можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, трагедия в Одессе произошла 4 декабря. Пожар в экономическом колледже унес 16 жизней, пострадали 47 человек. Поисковая операция под завалами здания длилась до 12 декабря. Тела 11 жертв пожара до сих пор не опознаны, проводится экспертиза ДНК.

Фото: Артем Виноградов

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