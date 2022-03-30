Одесситы собирают средства на бронежилеты для защитников Украины

Одесская благотворительная организация «ЛюдиИкс», которая во время войны занимается закупками бронежилетов и прочего обмундирования для украинских бойцов, объявляет о срочном сборе средств на амуницию для наших защитников.
Об этом члены организации сообщают на своей странице в Facebook.
«К сожалению, сейчас все мы столкнулись с экстремальными условиями.
Наши защитники стоят на передовой и отдают жизнь за семьи и землю!
Государство не имеет возможности своевременно обеспечить всех защитников минимально необходимым снаряжением, а на сегодняшний день ощущается острая нехватка бронежилетов.
Объявляем сбор средств на закупку амуниции для защитников.
Каждый из вас может помочь Украине!»
– пишут общественники.
Совместными усилиями уже собрано 80 352 грн и для достижения цели организация продолжает сбор.
Все желающие присоединиться к сбору средств могут сделать это на сайте организации.
«ЛюдиИкс» позиционируют себя как группа одесситов и всех украинцев, которые безвозмездно хотят и помогают делать добрые дела.
Фото с сайта и Facebook-группы «ЛюдиХ»