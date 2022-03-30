Одесситы собирают средства на бронежилеты для защитников Украины

Об этом члены организации сообщают на своей странице в Facebook.

«К сожалению, сейчас все мы столкнулись с экстремальными условиями.

Наши защитники стоят на передовой и отдают жизнь за семьи и землю!

Государство не имеет возможности своевременно обеспечить всех защитников минимально необходимым снаряжением, а на сегодняшний день ощущается острая нехватка бронежилетов.

Объявляем сбор средств на закупку амуниции для защитников.

Каждый из вас может помочь Украине!»