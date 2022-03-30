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Одесситы собирают средства на бронежилеты для защитников Украины

Одесситы собирают средства на бронежилеты для защитников Украины

Одесская благотворительная организация «ЛюдиИкс», которая во время войны занимается закупками бронежилетов и прочего обмундирования для украинских бойцов, объявляет о срочном сборе средств на амуницию для наших защитников.

Об этом члены организации сообщают на своей странице в Facebook.

«К сожалению, сейчас все мы столкнулись с экстремальными условиями.

Наши защитники стоят на передовой и отдают жизнь за семьи и землю!

Государство не имеет возможности своевременно обеспечить всех защитников минимально необходимым снаряжением, а на сегодняшний день ощущается острая нехватка бронежилетов.

Объявляем сбор средств на закупку амуниции для защитников.

Каждый из вас может помочь Украине!»

– пишут общественники.

Совместными усилиями уже собрано 80 352 грн и для достижения цели организация продолжает сбор.

сбор средств

Все желающие присоединиться к сбору средств могут сделать это на сайте организации.

«ЛюдиИкс» позиционируют себя как группа одесситов и всех украинцев, которые безвозмездно хотят и помогают делать добрые дела.

Фото с сайта и Facebook-группы «ЛюдиХ»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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