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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы шьют эко-платья из переработанного пластика

Одесситы шьют эко-платья из переработанного пластика

Одесская компания по пошиву женской одежды OMNIA создала платье, сшитое из необычной ткани – нити для него делают из переработанного пластика.

OMNIA заказывает материал для платьев в Китае, сообщает онлайн журнал MC today.

Для одного платья нужно сырье от шести обычных пластиковых бутылок. Такой пластик китайцы собирают, например, в океане, где он плавает как мусор, и отправляют на переработку для изготовления нитей.

По словам соосновательницы компании Эвелины Эви, этот материал отражает ультрафиолет, не вызывает аллергии, приятен для тела и термоустойчив.

OMNIA называет «фишкой» своего нового платья экологичность, поскольку, следуя мировому тренду, одесситы давно хотели запустить продукт с заботой о планете.

Компания уже вышла со своей разработкой на Kickstarter – сайт для привлечения денежных средств на творческие, научные и производственные проекты по схеме краудфандинга. OMNIA ориентируется в основном на международные рынки, хотя у них есть и украинские клиенты.

Единственный минус эко-платьев – стоимость. Они дороже обычных: цена нового продукта на Kickstarter стартует от $80, а со временем вырастет еще.

Всего на подготовку и запуск нового продукта потратили около полугода и $6-7 тыс.

В Украине уже существует проект, который делает нечто подобное. Компания U-R-SO создает из такого же материала купальники, а сырье закупает в Европе.

Так что другим отечественным компаниям, которые заботятся об окружающей среде, можем порекомендовать ещё одну востребованную нишу – производство экологичной ткани из отработанного пластика, которого у нас, к сожалению, тоже сейчас переизбыток.

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