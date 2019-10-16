Одесситы пожаловались на самовольную постройку, внезапно выросшую во дворе

На улице Семинарской, 15 появился невзрачный с виду гараж из металла.

При этом, как отметили местные жители, его возвели там в считанные минуты.

Жильцы двора, мол, и оглянуться не успели, как на придомовой территории появился самострой.

Об этом одесситы сообщили, разместив жалобу на сайте Единого центра обращений граждан. При этом они посетовали, что компетентные службы пока на самовольное строение не отреагировали.

“Просим заняться теми, кто, наплевав на остальных, устанавливает свои “консервные банки” в виде гаражей, – написали горожане. – И это притом, что в шаговой доступности расположена охраняемая парковка”.

Фото: Единый центр обращения граждан