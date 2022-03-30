Одесситы отправили тысячу продуктовых наборов своим соседям в Николаевскую область

Одесская область присоединилась к Всеукраинскому проекту «Соседи», в рамках которого области или города-партнеры помогают формировать друг для друга продовольственную часть.
Как сообщают в Одесской областной военной администрации, только сегодня Гуманитарный штаб области собрал и направил нашим соседям в Николаевскую область тысячу комплектов гуманитарной помощи.
«В комплекте все необходимые продукты: консервы, молоко длительного хранения, макароны, солнечное масло, печенье, чай, сахар, крупа, мука. Все продукты питания направлены в расчете на месяц потребления для каждого лица соседней области.
Первая партия помощи от одесситов уже в пути, а мы готовим следующую!»,
– сообщили в ОВА.
Фото с Facebook-страницы Одесской ОВА