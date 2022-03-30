Одесситы отправили тысячу продуктовых наборов своим соседям в Николаевскую область

Люди с инвалидностью в затруднительном положении – куда обращаться? Волонтеры и многочисленные организации сейчас оказывают большую помощь женщинам с детьми, одиноким и пожилым людям. Это может быть как разовая помощь, так и на регулярной основе. Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью тоже не остался в стороне. ПОДРОБНЕЕ

Одесситы собирают средства на бронежилеты для защитников Украины Одесская благотворительная организация «ЛюдиИкс», которая во время войны занимается закупками бронежилетов и прочего обмундирования для украинских бойцов, объявляет о срочном сборе средств на амуницию для наших защитников. ПОДРОБНЕЕ

Как поляк из Кракова, работающий одесским гидом, стал украинским волонтером Украинские волонтеры – это особый вид человечества. Кажется, что они способны добыть все что угодно. А в сегодняшней войне к нашим ребятам подключаются волонтеры и из других стран. Поддержка обычных людей, понимающих, что происходит, восхищает. И одним из таких прекрасных иностранцев является Борис Тынка из Польши. Хотя какой он уже иностранец – можно смело называть его одесситом, ведь одесситами не рождаются, а становятся. ПОДРОБНЕЕ