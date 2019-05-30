Одесситы обсуждают неожиданную находку в сарае – предположительно, это бюст де Воллана

Фотографии выложил в Facebook автор, пишущий для одесских групп, Сергей Матвеев, который сам нашёл эти фото на странице другой пользовательницы – в посте «Прогулка по одесским дворикам» она предположила, что в сарае лежит бюст Воронцова.

Рядом с бюстом мужчины в мундире видны обломки другой скульптуры – сидящей женщины в платье с оборками и часть колонны.

«Если честно, пока даже не могу прокомментировать, чтобы это значило. Наверно нужно поинтересоваться местом съемки и посмотреть самому и поближе…», – пишет Сергей Матвеев.

«Этот бюст стоял в конце Приморского бульвара, перед Воронцовским дворцом. В позапрошлом году спрашивала: “Куда бюст делся?”, – все смотрели непонимающими глазами», – пишет пользовательница Yelena Victorovna Poet.

Другие пользователи в комментариях высказали версию, что каменное изваяние изображает всё же не генерал-губернатора Михаила Воронцова, а другого известного деятеля – Франца де Волана, инженера армии Потёмкина и первого архитектора Одессы (в его честь назван Деволановский спуск).

Также одесситы строят догадки – как фрагменты скульптур попали в полуразрушенный сарай и почему остаются там.