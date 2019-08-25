Одесситы “набегали” на 120 тысяч гривен в поддержку “Замка Монстров” (фото)

Благотворительный марафон в пользу “Замка Монстров” – дачи Анатра на Французском бульваре прошел сегодня. Забег проводили на Трассе здоровья, в районе пляжа Дельфин.

Для организаторов – благотворительного фонда “Корпорация Монстров” – это был первый опыт проведения спортивного соревнования, но все прошло удачно. Было зарегистрировано более 300 участников, однако на старт в итоге вышло 230 человек. Одесситы бежали командами, коллективами, парами, в одиночку, семьями и даже с четвероногими любимцами.

Участники могли бежать 3 или 6 км на выбор. Организационный взнос в 300 гривен, который оплатил каждый “марафонец” пойдет на срочные ремонтные работы в “Замке”, которые надо завершить до наступлениях холодов и плохой погоды. Также каждый мог внести дополнительное добровольное пожертвование или купить футболку с эмблемой забега. В целом таким способом было собрано около 120 тысяч гривен (точную сумму в фонде огласят чуть позже) .

Награды получили не только победители в своих дистанциях, но и все участники забега – каждому была вручена памятная медаль.

Напомним, что три месяца назад волонтеры фонда “Корпорация монстров” получили в подарок здание дачи Анатры на Французском бульваре. Это бывшие корпуса санатория ВЦСПС им.Чувырина. Сейчас здание нуждается в реставрации, на которую нужны значительные суммы.

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