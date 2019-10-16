Одесситы на Таирова остались без воды: когда включат

Об этом сообщает пресс-служба филиала “Инфоксводоканал”.

Так, воды нет во всех домах, расположенных на улицах Левитана, Академика Королева, Академика Глушко и в домах № 142-152/5 на Люстдорфской дороге. Там вода в кранах одесситов должна появиться после 15.00.

Кроме того, без воды сидят горожане, живущие на улицах Трамвайной, Троллейбусной, Академика Вильямса, Ильфа и Петрова и Архитекторской. Возобновить подачу воды там обещают в 19.00.

Отключения связаны с ремонтом на улицах Академика Королева, 27 и Академика Вильямса, 57.

Фото: nashkiev.ua