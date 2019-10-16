Одесситы на Таирова остались без воды: когда включат

16 октября временно лишили водоснабжения жильцы ряда домов в Киевском районе.
Об этом сообщает пресс-служба филиала “Инфоксводоканал”.
Так, воды нет во всех домах, расположенных на улицах Левитана, Академика Королева, Академика Глушко и в домах № 142-152/5 на Люстдорфской дороге. Там вода в кранах одесситов должна появиться после 15.00.
Кроме того, без воды сидят горожане, живущие на улицах Трамвайной, Троллейбусной, Академика Вильямса, Ильфа и Петрова и Архитекторской. Возобновить подачу воды там обещают в 19.00.
Отключения связаны с ремонтом на улицах Академика Королева, 27 и Академика Вильямса, 57.
Фото: nashkiev.ua