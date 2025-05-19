NRC отмечает, что программа актуальна для жителей Одесской области, которые:

были вынуждены покинуть свои дома из-за войны;

проживают в зонах активных боевых действий;

вернулись на деоккупированные территории.

Организация также учитывает социально-экономическую уязвимость и отдает предпочтение следующим категориям:

семьи с детьми;

люди с инвалидностью;

лица пожилого возраста.

Каждая поданная заявка проходит индивидуальную проверку на соответствие критериям программы.

Для участия в программе необходимо подготовить следующие документы:

паспорт или ID-карту;

справку ВПЛ (для домохозяйств с внутренне перемещенными лицами);

свидетельства о рождении детей (при наличии);

идентификационные номера налогоплательщиков для всех совершеннолетних членов семьи;

номер банковского счета в формате IBAN (не принимаются социальные, пенсионные счета или счета «єПідтримки»);

документы, подтверждающие уязвимость домохозяйства.

Организация обращает внимание, что регистрация не гарантирует получение помощи — ресурсы ограничены. Подать заявку могут только те, кто находится на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Рассмотрение заявок продлится 5-6 недель после завершения регистрации. Сообщение с новым кодом для проверки статуса заявки поступит после 27 мая. Предыдущие коды, полученные во время прошлых этапов регистрации, являются недействительными.

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