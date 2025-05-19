NRC отмечает, что программа актуальна для жителей Одесской области, которые:
- были вынуждены покинуть свои дома из-за войны;
- проживают в зонах активных боевых действий;
- вернулись на деоккупированные территории.
Организация также учитывает социально-экономическую уязвимость и отдает предпочтение следующим категориям:
- семьи с детьми;
- люди с инвалидностью;
- лица пожилого возраста.
Каждая поданная заявка проходит индивидуальную проверку на соответствие критериям программы.
Для участия в программе необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт или ID-карту;
- справку ВПЛ (для домохозяйств с внутренне перемещенными лицами);
- свидетельства о рождении детей (при наличии);
- идентификационные номера налогоплательщиков для всех совершеннолетних членов семьи;
- номер банковского счета в формате IBAN (не принимаются социальные, пенсионные счета или счета «єПідтримки»);
- документы, подтверждающие уязвимость домохозяйства.
Организация обращает внимание, что регистрация не гарантирует получение помощи — ресурсы ограничены. Подать заявку могут только те, кто находится на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
Рассмотрение заявок продлится 5-6 недель после завершения регистрации. Сообщение с новым кодом для проверки статуса заявки поступит после 27 мая. Предыдущие коды, полученные во время прошлых этапов регистрации, являются недействительными.
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