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NRC отмечает, что программа актуальна для жителей Одесской области, которые:

  • были вынуждены покинуть свои дома из-за войны;
  • проживают в зонах активных боевых действий;
  • вернулись на деоккупированные территории.

Организация также учитывает социально-экономическую уязвимость и отдает предпочтение следующим категориям:

  • семьи с детьми;
  • люди с инвалидностью;
  • лица пожилого возраста.

Каждая поданная заявка проходит индивидуальную проверку на соответствие критериям программы.

Для участия в программе необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт или ID-карту;
  • справку ВПЛ (для домохозяйств с внутренне перемещенными лицами);
  • свидетельства о рождении детей (при наличии);
  • идентификационные номера налогоплательщиков для всех совершеннолетних членов семьи;
  • номер банковского счета в формате IBAN (не принимаются социальные, пенсионные счета или счета «єПідтримки»);
  • документы, подтверждающие уязвимость домохозяйства.

Организация обращает внимание, что регистрация не гарантирует получение помощи — ресурсы ограничены. Подать заявку могут только те, кто находится на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Рассмотрение заявок продлится 5-6 недель после завершения регистрации. Сообщение с новым кодом для проверки статуса заявки поступит после 27 мая. Предыдущие коды, полученные во время прошлых этапов регистрации, являются недействительными.

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