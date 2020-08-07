Одесситы будут получать официальный e-mail – как и зачем

При первом оформлении паспорта гражданина Украины, его обмене или внесении изменений в документ заявитель сможет оформить официальную электронную почту.

Об этом сообщают Министерство и Комитет цифровой информации Украины.

Официальный электронный адрес будет обязательно введен для юридических лиц, физлиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и других. Такая почта будет регистрироваться в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.

Письма и сообщения, присланные на официальную почту, будут считаться официально врученными — никакого дополнительного документального подтверждения не потребуется.

Для граждан эта процедура не обязательна, а проводится по собственному желанию.

Получить официальный электронный адрес для физлиц по желанию можно через Единый портал государственных услуг «Дія».

Напомним, электронным паспортом можно воспользоваться в аэропорту Одессы.