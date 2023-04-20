Одесситов ждет дождливая пятница – что обещают синоптики

Какая погода будет в Одессе 19 апреля – прогноз По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 19 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области будет пасмурно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, а по области даже гроза. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе во вторник, 18 марта: стоит ли брать зонт? Одесситы хотят знать, какая погода будет в Одессе 18 апреля. И Гидрометцентр Черного и Азовского морей им в этом помогает. По его данным, в этот день будет тепло, но пасмурно и возможен дождь. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каков прогноз на понедельник 17 апреля По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 17 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная, но достаточно теплая погода. ПОДРОБНЕЕ