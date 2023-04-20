Одесситов ждет дождливая пятница – что обещают синоптики

Как прогнозируют синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 21 апреля 2023 года, в Одессе сохранится дождливая погода. Не лучше будут обстоять «погодные» дела и в Одесской области.
Прогноз погоды в Одессе на 21 апреля
По информации Гидрометцентра завтра, 21 апреля, в Одессе облачно. Ночью умеренный, а днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 11-13°С выше нуля.
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Прогноз погоды в Одесской области на 21 апреля
По Одесской области прогнозируют облачную погоду. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 10-15°С тепла.
На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.