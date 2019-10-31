Одесситов в центре города приглашают бесплатно отведать кофе на рекорд

Массовая дегустация кофе состоится в четверг, 31 октября на улице Дерибасовской возле Горсада. Акция стартует в 12.00 и продлится до полуночи.

Об этом сообщает 048.ua.

Распивать кофе будут по инициативе Coffee Center. Там решили в честь Хеллоуина угостить горожан ароматным напитком. А заодно – установить Национальный рекорд на самое массовое угощение кофе.

Организаторы заготовилти восемь тысяч стаканчиков. Желающим приготовят кофе на стационарном оборудовании из смеси кофейных зерен свежей обжарки. Для этого подгонят семь автомобилей Peugeot Partner.

Всех участников акции мало того что бесплатно угостят, так еще и наградят по окончанию.

Фото: cdn.vdmsti.ru