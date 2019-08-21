Одесситов в центре города напугал рухнувший с дома кусок карниза

Вечером во вторник, 20 августа, горожане на Большой Арнаутской стали свидетелями внезапно начавшегося камнепада. Буквально в нескольких метрах от прохожих у дома №36 на углу улицы Пушкинской оторвался кусок карниза и рухнул вниз.

Об этом рассказали в группе «Черный список Одесса» в Facebook.

Как отметила очевидец происшествия Анастасия Балух, в этот момент никто не проходил поблизости. Люди стояли на остановке неподалеку, но камни их не задели.

– На улице стоял грохот, столбы пыли, – поделилась впечатлениями одесситка. – Народ был в шоке! Хорошо, что в этот раз все обошлось. Но когда уже можно будет спокойно ходить по улицам, не опасаясь, что на голову может свалиться булыжник?

Фото: группа «Черный список Одесса» в Facebook