Одесситов стало больше: в Одессе родилось пять пар близнецов

На прошлой неделе в Одессе родились 194 малыша, среди них пять пар близнецов.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Среди новоиспеченных одесситов – 110 девочек и 84 мальчика. Больше всего родов приняли сотрудники роддома №5. Здесь мир впервые увидел 61 малыш.
Отметим, с сегодняшнего дня после дезинфекции и косметического ремонта открывается роддом №7, а роддом №4 закрывается на плановую дезинфекцию. Родильный дом №4 возобновит приём с 5 октября.
В то же время роддома №№1, 2 и 5, а также областной перинатальный центр работают в обычном режиме.
Фото: Clutch.ua