Одесситов стало больше: в Одессе родилось пять пар близнецов

На прошлой неделе в Одессе родились 194 малыша, среди них пять пар близнецов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Среди новоиспеченных одесситов – 110 девочек и 84 мальчика. Больше всего родов приняли сотрудники роддома №5. Здесь мир впервые увидел 61 малыш.

Отметим, с сегодняшнего дня после дезинфекции и косметического ремонта открывается роддом №7, а роддом №4 закрывается на плановую дезинфекцию. Родильный дом №4 возобновит приём с 5 октября.

В то же время роддома №№1, 2 и 5, а также областной перинатальный центр работают в обычном режиме.

Фото: Clutch.ua