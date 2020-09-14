Новости Одессы и Одесской области

Одесситов стало больше: в Одессе родилось пять пар близнецов

Одесситов стало больше: в Одессе родилось пять пар близнецов

На прошлой неделе в Одессе родились 194 малыша, среди них пять пар близнецов.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Среди новоиспеченных одесситов – 110 девочек и 84 мальчика. Больше всего родов приняли сотрудники роддома №5. Здесь мир впервые увидел 61 малыш.

Отметим, с сегодняшнего дня после дезинфекции и косметического ремонта открывается роддом №7, а роддом №4 закрывается на плановую дезинфекцию. Родильный дом №4 возобновит приём с 5 октября.

В то же время роддома №№1, 2 и 5, а также областной перинатальный центр работают в обычном режиме.

Фото: Clutch.ua

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить