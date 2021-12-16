Одесситов снова ждет “черная пятница”: где отключат свет 17 декабря?

Завтра, в пятницу, 17 декабря 2021 года, Одессу накроет очередной пятничный блэкаут: без света останутся тысячи домов до всему городу.
Об этом сообщает сайт “Блэкаут” до данным компании “ДТЭК Одесские электросети”.
Так, света не будет до таким адресам:
- 1-й Первомайский переулок
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 24А, 18А
С 09:00 до 19:00;
- 1-й переулок Амундсена
1, 17, 17А1, 1/12, 1/13, 1/7, 1/8, 2, 2/10А, 2/11, 2/11А, 2/2, 2/3, 2/4, 2/8, 2А, 2Б, 2В, 3, 3/2, 3/3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 1/1, 13, 13/2, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 20, 20А, 21, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 24Б, 26, 29, 37, 110, 111, 113, 210, 12
С 09:00 до 17:00;
- 2-й Куликовский переулок
3А
С 06:00 до 22:00;
- 2-й Первомайский переулок
3, 40А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 4А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38А, 40, 19/2
С 09:00 до 19:00;
- 2-й переулок Амундсена
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 24А, 25А, 5/13, 27А, 53, 15А, 9А, 22А, 16А, 11А, 34А, 17А
С 09:00 до 17:00;
- 3-й переулок Амундсена
6/9
С 09:00 до 17:00;
- 4-й Деревообделочный переулок
5
С 09:00 до 19:00;
- Академика Вильямса улица
1, 21В, 1Б, 1В, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16/1, 16А, 1А, 19, 19А, 19Б, 20, 20/1, 22, 24, 24Б, 24В, 24Д, 26, 26/3, 26/6, 26А, 26Б, 26В, 28, 28А, 28Б, 30, 30А, 32, 32/1, 32А, 34, 41, 2лин43, 21, 18
С 09:00 до 17:00;
- Академика Панкратовой улица
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 26А, 26Б, 5А, 27А, 27Б, 5Б, 5В, 29А, 5Г, 30А, 17А, 31А, 3Б, 18/1, 3В, 34А, 3Г, 10А, 21А, 10Б, 39А, 39В, 22А, 61, 23А, 11А, 24А, 49А, 4А, 51А, 24В, 53А, 24Г, 12А, 3А, 24Б
С 09:00 до 19:00;
- Ашхабадская улица
12, 14, 15, 16, 12Б, 12А, 19А, 17, 19, 21, 25
С 09:00 до 19:00;
- Байдарочный переулок
3
С 09:00 до 19:00;
- Болградская улица
12, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26
С 09:00 до 19:00;
- Ветеранов Труда улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 11А, 4Б, 23, 13А, 44А, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
С 09:00 до 19:00;
- Владимира Хавкина улица
1, 51А, 1Б, 1Г, 1Д, 1Ж, 3, 3А, 3Б, 5А, 5, 7, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, 13, 13А, 17, 17Б, 19, 21, 23, 25А, 1А, 27А, 27Б, 29, 29А, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41, 41А, 41Б, 43А, 43Б, 45Б, 47, 47/, 47А, 47Г, 49, 51, 27
С 09:00 до 19:00;
- Водный переулок
19, 19А, 21
С 09:00 до 17:00;
- Генерала Бочарова улица
13
С 08:00 до 17:00;
- Генерала Плиева улица
1Б, 1В
С 09:00 до 19:00;
- Геологическая улица
9, 9А, 23А
С 09:00 до 19:00;
- Госпитальный переулок
2, 2А, 2А1, 2В, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А
С 09:00 до 19:00;
- Дача Ковалевского улица
83/5, 85/2, 116А, 116Б, 58/2, 64, 74, 80, 81/15, 81Д/27, 81Е/30, 81Ж/, 83, 110/1, 85, 89/1, 56, 66/1, 66А, 68, 70, 78, 81М/43, 82, 83/1, 83/4, 84
С 09:00 до 17:00;
- Дача Ковалевского улица
7/1
С 09:00 до 19:00;
- Дача Ковалевского улица
112, 114, 116, 119, 119А, 119Б, 122, 124, 126, 126А
С 09:00 до 17:00;
- Житомирская улица
51А, 165, 176
С 09:00 до 19:00;
- Заславского улица
38
С 09:00 до 18:00;
- Каманина улица
2, 15Ж, 3, 3/1, 3/6, 3/8, 3/9, 3А, 3уч7, 4, 6, 7, 7А, 8, 9А, 10, 2А, 11А, 11В, 13, 13А, 13Г, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14А, 15А, 15Б, 15В, 15Д, 15Е, 11
С 09:00 до 19:00;
- Канатная улица
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 971, 100/5, 100/1, 100/2, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 100/3, 100/4
С 06:00 до 22:00;
- Кленовая улица
54
С 09:00 до 19:00;
- Клиновая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2А, 25Б, 32А, 26А, 28А, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
С 09:00 до 19:00;
- Компасный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 1/1А, 2А, 2Б, 1/2, 3/1, 11А, 3/3, 12А, 3Б, 1Б, 15А, 4А, 4Б, 17/2, 4В, 21, 2/1, 6А
С 09:00 до 19:00;
- Котляревского улица
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3В, 8А, 8Б, 1Б, 1А, 9Б, 9В, 23, 5А, 5А1, 12А, 12В, 12Г, 12Д, 5Б, 13А, 5В, 14А, 5Г, 15А, 3А, 6А, 6Б, 3Б, 21А, 9А
С 09:00 до 19:00;
- Крайняя улица
37, 39, 41, 43
С 09:00 до 19:00;
- Круговая улица
10Б, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 381, 15А, 50А, 50Б, 15Б, 40А, 40Б, 53А, 48А, 54А, 48Б, 55А, 40В, 56А, 48Д, 48В
С 09:00 до 19:00;
- Лиманная улица
2А, 26/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 3, 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 20, 21, 22, 24, 26, 15А
С 09:00 до 19:00;
- Литературная улица
1
С 09:00 до 19:00;
- Лодочный переулок
1, 15А, 3, 4, 5, 5А, 7, 2, 9, 10, 11, 13, 13Б, 15, 8
С 09:00 до 19:00;
- Лузановская улица
2/4, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 16А, 20Б, 20А, 18А, 19А, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30
С 09:00 до 19:00;
- Малая Арнаутская улица
110, 112, 119
С 09:00 до 18:00;
- Марсельская улица
32, 32/1, 32/3, 34, 36, 32/2
С 09:00 до 19:00;
- Маячный переулок
1, 3, 3/1, 3А, 3Б, 5, 7, 9, 2
С 09:00 до 17:00;
- Михаила Грушевского улица
39/13, 39/14, 39/15
С 09:00 до 19:00;
- Мичурина улица
19, 19А
С 09:00 до 19:00;
- Николая Гумилева улица
5, 26Б, 9, 9/2, 9Б, 10, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14А, 14А/1, 15, 15А, 8, 16А, 16Б, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21А, 22, 24, 24А, 26, 26А, 15Б
С 09:00 до 17:00;
- Николая Гумилева улица
3, 5, 6, 9-9/А, 13, 13/1, 16, 23
С 09:00 до 17:00;
- Ольгиевская улица
6, 7, 8, 9, 10
С 09:00 до 14:00;
- Ольгиевская улица
1, 3, 5, 5А, 5В, 7
С 09:00 до 17:00;
- Оранжерейный переулок
18А, 43А, 18В, 18В1, 18Д, 20, 20А, 20В, 22, 22А, 24, 24А, 24Б, 18Б, 25, 26, 26А, 27А, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 24В
С 09:00 до 19:00;
- Панаса Мирного улица
1, 3, 4
С 09:00 до 19:00;
- Пастера улица
11, 14, 16, 18
С 09:00 до 14:00;
- переулок Академика Вильямса
18
С 09:00 до 17:00;
- переулок Амундсена
3/12
С 09:00 до 17:00;
- переулок Каманина
8/3
С 09:00 до 19:00;
- переулок Катаева
1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7Д, 8
С 06:00 до 22:00;
- переулок Людмилы Гинзбург
5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 23В, 23Г, 10В, 25А, 15А, 27Б, 10Г, 43, 19Д, 21А, 21Б, 35К, 10А, 10Б, 23Б, 23А
С 09:00 до 19:00;
- переулок Матросская Слободка
2
С 09:00 до 19:00;
- переулок Павлова
3
С 09:00 до 17:00;
- Пестеля улица
6А
С 09:00 до 19:00;
- Пироговская улица
21
С 06:00 до 22:00;
- Пироговская улица
1
С 09:00 до 19:00;
- Рижская улица
1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
С 09:00 до 19:00;
- Рыбачья Балка улица
1Д
С 09:00 до 19:00;
- Садовского улица
3
С 09:00 до 17:00;
- Самолетная улица
47, 52
С 09:00 до 19:00;
- Семафорный переулок
4
С 06:00 до 22:00;
- Семинарская улица
11, 13, 15, 18, 24, 1820, 11А, 15Б, 24А, 24Б, 26/28, 18/20
С 06:00 до 22:00;
- Смоленская улица
19, 20, 21, 22, 23, 20А, 19А, 24А, 24, 25, 26, 27
С 09:00 до 19:00;
- Сталепрокатная улица
1, 2, 3, 5, 3Б, 6, 3А, 7/5, 8/1, 8, 9, 10
С 09:00 до 19:00;
- Старопортофранковская улица
107, 109, 113, 115, 117
С 09:00 до 18:00;
- Степовая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 6А, 15, 10А, 10Б, 1А, 27А, 17/1, 16А, 16Б, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31
С 09:00 до 19:00;
- Творческая улица
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 48А, 51, 44А, 42А
С 09:00 до 19:00;
- Тепличная улица
3Б, 4А
С 09:00 до 19:00;
- тупик Леваневского
42А, 16, 18, 35, 37, 38, 39, 35А, 16А, 37А, 37Б, 9А, 38А, 38Б, 38В, 43Б, 39А, 39Б, 43А1, 43А, 41А, 43/2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
С 09:00 до 19:00;
- Уманская улица
30, 46А, 33, 34, 35, 36, 37, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 38
С 09:00 до 19:00;
- Умова улица
1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 1А, 17, 9А, 1/1А, 27А, 21Б, 21А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1992
С 09:00 до 19:00;
- Фонтанская дорога
69, 69/2, 6912
С 09:00 до 19:00;
- Французский бульвар
11, 12, 13, 15, 17, 11Б, 15А, 29, 23/25, 17Б, 11Б
С 09:00 до 19:00;
- Художника Фёдорова улица
14, 14А, 16, 16Б
С 09:00 до 17:00;
- Хуторская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 49А, 49Б, 30А, 37А, 26Б, 17А, 32А, 54А, 25А, 33А, 42А, 57В, 57Г, 57Д, 57Е, 57З, 42Б, 58В, 42Г, 59А, 59Б, 42Д, 60А, 60Б, 33Б, 61А, 61Б, 61В, 28А, 62А, 63А, 63Б, 63Г, 63Д, 27Б, 44А, 65А, 65Б, 20А, 44Б, 44В, 69А, 69Б, 69В, 69Г, 69Е, 69Ж, 15А, 17Б, 73А, 16А, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 75Е, 75Ж, 44Г, 77А, 77Б, 77В, 77Г, 77Д, 77Ж, 15В, 79А, 45А, 81А, 81Б, 81В, 81Г, 81Д, 81Е, 81З, 81К, 81Л, 13В, 83А, 83Б, 83В, 83Г, 83Д, 13Б2, 85А, 85Б, 86Г, 13Б, 87А, 13А, 89А, 34А, 93Б, 93Г, 93Д, 93Е, 93Ж, 93К, 12А, 95А, 95Б, 95В, 95Д, 95Ж, 95З, 46А, 97В, 11В, 99/Б1, 99А, 103Г, 105В, 46Б, 1А, 1Б, 63, 47А, 3А, 47Б, 47Е, 5Б, 5В, 47Ж, 6/3, 47К, 26А, 8А, 8Б, 8В, 48А, 9Б, 36А, 10А, 10Б, 11А, 11Б, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99
С 09:00 до 19:00;
- Цементный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6А, 5А, 9, 16А, 14Б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
С 09:00 до 19:00;
- Цимлянская улица
1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 11А, 14, 20А, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32
С 09:00 до 19:00;
- Якорный переулок
3, 5
С 09:00 до 19:00.