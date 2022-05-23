Одесситов просят рассчитываться за газ до 25 числа

Компания «Одессагаз-Поставка» просит потребителей быть ответственными и вовремя платить за газ, а именно – до 25 числа каждого месяца.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
«Наша Компания делает все возможное для стабильной поставки природного газа всем нашим клиентам.
Будьте ответственны и платите за потребленный энергоресурс вовремя – до 25 числа каждого месяца»,
– говорится в сообщении.
Также «Одессагаз-Поставка» напоминает, что одесситы могут выбрать наиболее удобный для себя способ расчета за природный газ:
- на сайте компании;
- в личном кабинете для бытовых потребителей;
- с помощью чат-ботов Viber и Telegram;
- в отделении ближайшего банка;
- в терминалах самообслуживания;
- в любом отделении «Укрпочты».
Те потребители, которые не смогли получить бумажную квитанцию на дом, могут загрузить электронную квитанцию для расчета в чат-ботах или личном кабинете.
Напомним, ранее компания «Одессагаз-Поставка» возобновила доставку бумажных счетов.
Фото с Facebook-страницы компании «Одессагаз-Поставка»