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Одесситов просят рассчитываться за газ до 25 числа

Одесситов просят рассчитываться за газ до 25 числа

Компания «Одессагаз-Поставка» просит потребителей быть ответственными и вовремя платить за газ, а именно – до 25 числа каждого месяца.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«Наша Компания делает все возможное для стабильной поставки природного газа всем нашим клиентам.

Будьте ответственны и платите за потребленный энергоресурс вовремя – до 25 числа каждого месяца»,

– говорится в сообщении.

Также «Одессагаз-Поставка» напоминает, что одесситы могут выбрать наиболее удобный для себя способ расчета за природный газ:

  • на сайте компании;
  • в личном кабинете для бытовых потребителей;
  • с помощью чат-ботов Viber и Telegram;
  • в отделении ближайшего банка;
  • в терминалах самообслуживания;
  • в любом отделении «Укрпочты».

Те потребители, которые не смогли получить бумажную квитанцию на дом, могут загрузить электронную квитанцию для расчета в чат-ботах или личном кабинете.

Напомним, ранее компания «Одессагаз-Поставка» возобновила доставку бумажных счетов.

Фото с Facebook-страницы компании «Одессагаз-Поставка»

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