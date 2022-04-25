«Одесагаз-ПОСТЧАННЯ» возобновило доставку бумажных счетов

На предприятии просят потребителей платить за потребленный природный газ вовремя – до 25 числа каждого месяца.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы предприятия.

«Благодаря этому мы сможем зарезервировать газ на будущее, чтобы обеспечить голубым топливом предприятия и население города и области», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что быстро и безопасно рассчитаться за использованный природный газ можно в отделениях банков, терминалах самообслуживания, а также через онлайн-сервисы:

на сайте ООО «Одесагаз-ПОСТЧАННЯ» кнопка «Оплата услуг» – www.gazpostach.od.ua

в Личном кабинете для бытовых потребителей на сайте «Одесагаз-ПОСТЧАННЯ» – www.gazpostach.od.ua

в чат-ботах Viber и Telegram (Viber – www.gazpostach.od.ua/support/ или Телеграмм – www.gazpostach.od.ua/tsupport/).

В сообщении также сказано, на предприятии благодарны каждому, кто в это непростое время нашел возможность рассчитаться за потребленный природный газ и тем самым поддержал экономику нашей страны.