Одесситов призывают помочь бездомным в холода: как это сделать

Зимой людям без определенного места жительства приходится сложнее всего.

Помимо пищи и одежды, им нужно где-то ночевать в тепле и безопасности. В это время таким людям нужна особая поддержка.

Помочь одесситам пережить бездомным холода предлагают в одесской Службе помощи бездомным людям “Новая жизнь”.

Для того, чтобы помочь, можно оставлять заявки по адресу: ул. Столбовая, 19. Телефоны для справок: (063) 577-80-80, (048) 796-10-99, e-mail: help@nlife.centr.

Помощь также можно предоставить, обратившись в КУ «Одесский городской центр реинтеграции лиц без определенного места жительства».

Так, для мужчин действует отделение по адресу ул. Циолковского, 1. Телефон: (048) 732-61-85.

Для женщин – на Балтской дороге, 2, тел.: (048) 705-32-17 и (048) 705-32-18. Звонить можно круглосуточно. Е-mail: gcbomj@dpsp-omr.odessa.ua.

В центрах принимают до 94 мужчин и 80 женщин одновременно.

Также о том, как помочь бездомным в Одессе, можно узнать, позвонив волонтерам: Сергею (067) 181-17-68 и Тамерлану (067) 425-73-34.

По материалам: 7kanal.com.ua

Фото: pravoslavie.ru

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