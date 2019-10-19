Одесситов приглашают заняться оздоровительной зарядкой у моря

Каждое утро осенью и зимой с 7.00 до 9.00 в Аркадии, на берегу моря, проходит проект по уникальной оздоровительной системе Мастера Му Юйчуня.

Заниматься могут люди любого возраста, любой физической подготовки, тем более что оздоровление здесь совершенно бесплатное.

Преподаватели – ученики Мастера Му Юйчуня из Одесской областной федерации ушу во главе с Владимиром Федорцовым проводят занятия, направленные на комплексное понимание оздоровительной системы.

Приобретенные знания дадут возможность помочь себе и своим близким.

Запись по телефонам: (063) 22-99-447, (063) 22-99-448, (094) 95-40-229.

Фото: s.dou.ua