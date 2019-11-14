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Новости Одессы и Одесской области

Одесситов приглашают поучаствовать в конкурсе «Театр в фотообъективе»

Одесситов приглашают поучаствовать в конкурсе «Театр в фотообъективе»

Международный конкурс театральной фотографии «Театр в фотообъективе» (THEATRE EXPOSED) проводят ежегодно. Принять участие в нем могут все любящие театр профессионалы и аматоры любого возраста и сферы деятельности.

Для участия необходимо до 10 февраля 2020 года зарегистрироваться по ссылке и выслать свои фотографии с пометкой «Театр в фотообъективе-2020» по адресу:  iaverinaa@gmail.com.

На конкурс принимают не более пяти фотографий в категориях:  художественная фотография; портретная фотография; движение в искусстве; ретро-фотография (пленка/архивное фото, снятые до 80-х гг. XX в.); открытая категория (экспериментальная категория «Я и Театр», селфи-фото и т.д.).

До 23 февраля 2020 г. работы участников будут оценивать члены Международного жюри Фотоконкурса. По итогам голосования на странице конкурса в Facebook (THEATRE EXPOSED) будет опубликован лонг-лист.

С 23 по 28 февраля 2020 г. каждый желающий может проголосовать за понравившиеся фото и определить победителей зрительских симпатий.

По итогам голосования 27 марта 2020 г., во Всемирный День Театра, будут объявлены победители фотоконкурса.

В жюри конкурса – специалисты разных профессий, близких к искусству (режиссеры, художники, фотографы и т.д.). В этом году туда  вошли: Юрий Мечитов (Тбилиси, Грузия) — легендарный грузинский фотограф, автор многих книг, в том числе книги-фотоальбома «Сергей Параджанов. Хроника диалога»; Елена Вильт (Таллинн, Эстония) — фотохудожник, театральный фотограф; Сергей Жданович (Минск, Беларусь) — фотограф, художник; Изя Шлосберг (Мэриленд, США) – художник, писатель, философ, основатель творческого союза «Shiva-club»; Анджело Консентино (Рим, Италия) – фотограф; Ариэль Сесилио Лемус (Гавана, Куба) – фотограф; Йован Видакович (Требинье, Босния и Герцеговина) – фотограф, участник и победитель предыдущих конкурсов

Выставки победителей сделают передвижными. В течение года фотографии можно будет увидеть в театрах и помещениях организаций – партнеров фотоконкурса.

Дополнительная информация и Положение о конкурсе – на странице проекта в Facebook.

Фото автора и организаторов

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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