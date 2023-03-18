Одесситов приглашают на мастер-класс по озеленению

Одесские коммунальщики проведут для всех желающих мастер-класс по озеленению. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В мэрии напомнили, что сегодня, 18 марта, в честь Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения департамент городского хозяйства Одесского горсовета провел различные мероприятия. Их цель – помочь жителям Одессы больше узнать о работе представителей этой сферы.

Так, одесситам предложили принять участие в конкурсе детского рисунка, экскурсиях, мастер-классах, присоединиться к акции «Я могу как коммунальщик».

Сообщается, что сотни одесситов изъявили желание стать участниками этих мероприятий, заранее зарегистрировавшись.

«Продолжая мероприятия, в апреле будет проведен мастер-класс по озеленению, садоводству и уходу за растениями», – говорится в сообщении.

Зарегистрироваться для участия в мастер-классе все желающие могут по телефону: +380 (67) 705 84 48 и 0(48)705 48 84, диспетчерская департамента городского хозяйства.

Напомним, сегодня, 18 марта, всем одесситам и гостям города было предложено погрузиться в мир коммунальной жизни и посмотреть на профессии коммунальщиков изнутри.

День работников коммунального хозяйства в Украине отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. В этом году это 19 марта.