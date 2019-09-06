Одесситов повеселят большим колоритным фестивалем соседей

28 сентября состоится фестиваль дворов в Одессе. Поучаствовать могут все желающие. Заявку предлагают подать до 10 сентября.

Зарегистрироваться можно здесь.

Цель мероприятия — превратить город в территорию добрососедства и возродить культуру одесских дворов.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Основной локацией станет улица Жуковского — от Тираспольской площади до переулка Нечипоренко. Там на целый день перекроют движение, так что фестивалить можно будет без ограничений.

В целом же веселиться и гулять будут примерно в 20 точках, расположенных по всему городу. Проведут мастер-классы и выставки, а также посоревнуются в приготовлении домашней выпечки. Общественные организации развернут ярмарку и покажут, какими в Одессе умеют быть гостеприимными. Для детей обустроят отдельную зону отдыха и лабиринт для моноколесного транспорта. Платить за вход не надо.

Фото: storage.gdeidem.od.ua