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Новости Одессы и Одесской области

Одесситку наградят международной премией да Винчи

Одесситку наградят международной премией да Винчи

Художница Екатерина Репа известна необычной серией работ “Скелет -как экосистема”. Оригинальный подход к творческим поискам оценили организаторы всемирного конкурса и решили ей вручить премию Леонардо да Винчи.

Премия да Винчи – одна из самых престижных в мировом сообществе художников. Ее лауреаты автоматически получают признание их искусства на международном уровне.

Одесситку наградят 25 января. Церемония вручения премии состоится в палаццо Боргезе во Флоренции.

Об этом сообщается на сайте, посвященном творчеству Екатерины Репы.

К слову, одну из картин из серии про скелеты она отправила учредителям конкурса. Репродукция украсит номер журнала Art International Contemporary Magazine.

Репродукция этой работы будет опубликована на страницах журнала

Репродукция этой работы будет опубликована на страницах журнала

Картина из серии "Скелет"

Картина из серии “Скелет”

Фото: Екатерина Репа, соцсети

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