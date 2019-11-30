Одесситку наградят международной премией да Винчи

Художница Екатерина Репа известна необычной серией работ “Скелет -как экосистема”. Оригинальный подход к творческим поискам оценили организаторы всемирного конкурса и решили ей вручить премию Леонардо да Винчи.

Премия да Винчи – одна из самых престижных в мировом сообществе художников. Ее лауреаты автоматически получают признание их искусства на международном уровне.

Одесситку наградят 25 января. Церемония вручения премии состоится в палаццо Боргезе во Флоренции.

Об этом сообщается на сайте, посвященном творчеству Екатерины Репы.

К слову, одну из картин из серии про скелеты она отправила учредителям конкурса. Репродукция украсит номер журнала Art International Contemporary Magazine.

Фото: Екатерина Репа, соцсети

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