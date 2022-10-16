Одесситки смогут пройти бесплатную маммографию

С 17 по 21 октября 2022 г. в Одессе все желающие смогут пройти маммографию на современном оборудовании в Центре здоровья семьи КДЦ №6 по адресу: ул. Зоопарковая, 8.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Октябрь во всем мире является месяцем борьбы с раком молочной железы и повышения информированности населения о профилактике и ранней диагностике данного заболевания.

С 17 по 21 октября 2022 г. в Одессе при поддержке городского Департамента здравоохранения проведут Неделю борьбы с раком молочной железы.

Все желающие смогут пройти маммографию на современном оборудовании в Центре здоровья семьи КДЦ №6.

Адрес: ул. Зоопарковая, 8.

Запись по телефону: (048) 748 01 45.

При выявлении рака молочной железы на первой стадии и своевременном начале лечения на современном уровне медицины в подавляющем большинстве случаев обеспечивается полное излечение. И даже при обнаружении новообразования на более поздних стадиях есть методики удаления опухоли, обеспечивающие устойчивую ремиссию, значительное увеличение продолжительности и улучшение качества жизни.