Новости Одессы и Одесской области

Одесситки испекли пиццу для воинов ПВО (фото, видео)

Одесситки испекли пиццу для воинов ПВО (фото, видео)

Одесситы продолжают поддерживать наших защитников, готовя для них разнообразные блюда и вкусности.

Так, работники Территориального центра предоставления социальных услуг Киевского района и педагоги Одесской общеобразовательной школы №27 приготовили для военнослужащих более 400 пицц.

В Одессе готовят пиццу для бойцов

Пицца для ПВО в Одессе

Как сообщали в мэрии города, упакованные в коробки пиццы с благодарностью воинам за их мужество передали в подразделения противовоздушной обороны региона.

Как рассказали участницы вкусной акции, такой подарок нашим воинам – благодарность за то, что они каждый день защищают Одессу и Украину.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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