Одесситке продали авто, ввезенное под видом гуманитарной помощи

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что схему обогащения на продаже авто организовали 52-летний руководитель одной из общественных организаций из Киевской области совместно с двумя 35-ти и 28-ми летними знакомыми.

Сообщники организовали ввоз из-за границы Volkswagen T-Roc и, игнорируя предусмотренный действующим законодательством запрет на продажу гуманитарной помощи, выставили иномарку на продажу в одной из популярных интернет-платформ за 15 тысяч долларов.

Найдя женщину из Одессы, которая захотела приобрести автомобиль для собственных нужд, в том числе для дальнейшей бесплатной передачи ВСУ, злоумышленники доставили ей транспортное средство с пакетом документов, в который входила доверенность с внесенными недостоверными сведениями о том, что «новая владелица якобы уполномочена быть представителем общественной организации и пользоваться автомобилем, в частности для осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны».

Двух мужчин задержали после того, как они передали женщине иномарку и получили деньги. А самого молодого участника сделки задержали позже в Киевской области.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Руководителю общественной организации и его 35-ти летнему сообщнику суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они воспользовались.

Вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога младшему фигуранту пока решается.