Одеситці продали авто, ввезене під виглядом гуманітарної допомоги

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що схему збагачення на продажі авто організували 52-річний керівник однієї з громадських організацій з Київської області спільно з двома 35-ти та 28-ми річними знайомими.

Спільники організували ввезення з-за кордону Volkswagen T-Roc та, ігноруючи передбачену чинним законодавством заборону на продаж гуманітарної допомоги, виставили іномарку на продаж на одній із популярних інтернет-платформ за 15 тисяч доларів.

Знайшовши жінку з Одеси, яка захотіла придбати автомобіль для власних потреб, зокрема й для подальшої безоплатної передачі ЗСУ, зловмисники доправили їй транспортний засіб із пакетом документів, до якого входило доручення з внесеними недостовірними відомостями про те, що “нова власниця нібито уповноважена бути представником громадської організації та користуватися автомобілем, зокрема, для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони”.

Двох чоловіків затримали після того, як вони передали жінці іномарку та отримали гроші. А наймолодшого учасника оборудки затримали пізніше в Київській області.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Керівнику громадської організації та його 35-ти річному спільнику суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони скористалися.

Питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави молодшому фігуранту поки вирішується.