Одеситці продали авто, ввезене під виглядом гуманітарної допомоги

Одеситці продали авто, ввезене під виглядом гуманітарної допомоги

Одеські поліцейські викрили злочинну схему збагачення на продажі автомобілів, ввезених на територію України у спрощеному порядку під виглядом гуманітарної допомоги. Зокрема, гуманітарний Volkswagen T-Roc через інтернет придбала одеситка.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що схему збагачення на продажі авто організували 52-річний керівник однієї з громадських організацій з Київської області спільно з двома 35-ти та 28-ми річними знайомими.

Спільники організували ввезення з-за кордону Volkswagen T-Roc та, ігноруючи передбачену чинним законодавством заборону на продаж гуманітарної допомоги, виставили іномарку на продаж на одній із популярних інтернет-платформ за 15 тисяч доларів.

Знайшовши жінку з Одеси, яка захотіла придбати автомобіль для власних потреб, зокрема й для подальшої безоплатної передачі ЗСУ, зловмисники доправили їй транспортний засіб із пакетом документів, до якого входило доручення з внесеними недостовірними відомостями про те, що “нова власниця нібито уповноважена бути представником громадської організації та користуватися автомобілем, зокрема, для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони”.

Двох чоловіків затримали після того, як вони передали жінці іномарку та отримали гроші. А наймолодшого учасника оборудки затримали пізніше в Київській області.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Керівнику громадської організації та його 35-ти річному спільнику суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони скористалися.

Питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави молодшому фігуранту поки вирішується.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk