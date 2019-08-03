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Новости Одессы и Одесской области

Одесситка стала призером Чемпионата мира по шашкам

Одесситка стала призером Чемпионата мира по шашкам

Международный гроссмейстер по шашкам Виктория Мотричко вошла в число призеров на Чемпионате мира по международным шашкам (блиц) в Риге.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, Виктория выиграла шесть партий, четыре сыграла вничью и одну проиграла. Набрав 16 очков, она заняла третье итоговое место.

Всего в соревнованиях принимали участие более 50 шашисток из Украины, России, Беларуси, Латвии, Литвы, Чехии и Польши.

Следующим ответственным турниром для Виктории Мотричко станет этап Кубка мира в августе этого года в Китае.

Ранее одесситка завоевывала множество медалей крупных международных турниров, в том числе этапов Кубка Мира, чемпионатов Европы и т.д.

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