fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Лошадь помогла одесситке стать одним из лучших фотографов в мире

Лошадь помогла одесситке стать одним из лучших фотографов в мире

Фотохудожник из Одессы Анна Домбровская вошла в ТОП-35 международного конкурса “Желтый цвет”.

Жюри высоко оценило фотоработу одесситки “Девочка и лошадь”. В частности, благодаря этому снимку Анну признали одним из самых профессиональных и талантливых фотографов в мире.

О своем достижении Анна Домбровская написала на ее странице в соцсетях. Судя по посту, она уже не впервые стала лауреаткой этого конкурса.

“Я снова вошла в 35 лучших фотографов мира, – сообщила одесситка. – Это так приятно, значит, двигаемся в верном направлении!”.

Работа, которая понравилась судьям конкурса

Работа, которая понравилась судьям конкурса

Фото: Facebook Анны Домбровской

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить