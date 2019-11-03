Лошадь помогла одесситке стать одним из лучших фотографов в мире

Фотохудожник из Одессы Анна Домбровская вошла в ТОП-35 международного конкурса “Желтый цвет”.

Жюри высоко оценило фотоработу одесситки “Девочка и лошадь”. В частности, благодаря этому снимку Анну признали одним из самых профессиональных и талантливых фотографов в мире.

О своем достижении Анна Домбровская написала на ее странице в соцсетях. Судя по посту, она уже не впервые стала лауреаткой этого конкурса.

“Я снова вошла в 35 лучших фотографов мира, – сообщила одесситка. – Это так приятно, значит, двигаемся в верном направлении!”.

Фото: Facebook Анны Домбровской