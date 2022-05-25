Одесситка нашла в альфаторе пистолет – чем это закончилось?

Одесские полицейские расследуют обстоятельства ранения из пистолета 24-летней девушки. Сама пострадавшая утверждает, что нашла оружие на мусорке.

Как рассказали в пресс-службе областного Главка Нацполиции, в полицию обратились накануне соседи потерпевшей, которые услышали выстрел. Сама девушка объяснила, что нашла оружие в контейнере для мусора. Она якобы хотела сдать находку в правоохранительные органы, но пока оставила ее себе для самообороны. В результате оружие обернулось против нее самой.

Потерпевшей оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Пистолет правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По факту произошедшего открыто уголовное производство. В ходе следствия полицейские будут устанавливать все обстоятельства происшествия, в том числе достоверность показаний девушки.

В полиции напоминают: неумелое обращение с оружием может привести к трагическим последствиям. Кроме того, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения уголовно наказуемо – за это можно получить от трех до семи лет лишения свободы.