Одесситам в Киевском районе отключили газ из-за соседа, не платившего за коммуналку

Инцидент зафиксировали на улице Академика Филатова, 90.
Там жилец одной из квартир девятиэтажки долгое время не платил за газ.
В итоге у него накопились большие долги.
Чтобы наказать должника, «Одессагаз» оставила его без голубого топлива.
Все было бы ничего. Однако из-за одного нарушителя отключили газ еще в восьми квартирах.
Возмущенные одесситы уже обратились за помощью, оставив заявку с просьбой разобраться на сайте Единого центра обращений граждан.
Горожане отметили, что, оставив их без газа, ведомство нарушило договор поставки — они то исправно все выплачивают. Также, по словам жильцов, должник живет в их доме и связаться с ним можно без проблем. Они считают, что в ведомстве должны найти способ взыскать задолженность с конкретного потребителя, а не лишать газа добросовестных плательщиков.
Фото: dp.ua