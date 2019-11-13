Одесситам в Киевском районе отключили газ из-за соседа, не платившего за коммуналку

Там жилец одной из квартир девятиэтажки долгое время не платил за газ.

В итоге у него накопились большие долги.

Чтобы наказать должника, «Одессагаз» оставила его без голубого топлива.

Все было бы ничего. Однако из-за одного нарушителя отключили газ еще в восьми квартирах.

Возмущенные одесситы уже обратились за помощью, оставив заявку с просьбой разобраться на сайте Единого центра обращений граждан.

Горожане отметили, что, оставив их без газа, ведомство нарушило договор поставки — они то исправно все выплачивают. Также, по словам жильцов, должник живет в их доме и связаться с ним можно без проблем. Они считают, что в ведомстве должны найти способ взыскать задолженность с конкретного потребителя, а не лишать газа добросовестных плательщиков.

Фото: dp.ua

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