Одесситам в ближайшие дни планируют пересчитать платежки за отопление в декабре

Тариф на тепловую энергию за декабрь 2019 года в Одессе должен уменьшиться на 16%. Перерасчет планируют провести в ближайшие дни.

Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Александр Иваницкий. Соответствующий видеокомментарий разместила пресс-служба Одесского горсовета.

По его словам, на заседании депутатской комиссии был рассмотрен вопрос пересчета тарифа на тепловую энергию за декабрь 2019 года.

“Было дано поручение коммунальному предприятию “Теплоснабжение города Одесса” привести ценовые показатели на стоимость тепла в соответствие с постановлением Кабинета министра, в котором цена на газ должна быть снижена на 16%. Исходя из этого, мы надеемся в течение нескольких дней получить четкий расчет, который позволит уже в январе месяце уже сделать перерасчет одесситам на декабрь 2019 года”, – сказал Александр Иваницкий.

https://www.youtube.com/watch?v=aQvF46m2JyI

Фото: bb.lv

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