Одесситам станет комфортнее летать в Вашингтон

После введения безвиза для поляков, путешествующих в Америку, авиакомпания LOT объявила о запуске рейсов в Вашингтон из Варшавы. Так что теперь добраться в Америку одесситам станет проще. Для этого достаточно долететь в Польшу, а там сесть на самолет, который напрямую доставит в столицу США.

Об этом сообщают на официальном сайте лоукостера.

Прямой авиамаршрут, сообщением Варшава-Вашингтон, запустят в июне.

При этом в компании-перевозчике намерены сделать удобным время пересадки для тех, кто летит в Варшаву из Одессы.

Так, улететь из Одессы станет можно во вторник, пятницу и воскресенье на самолетах Boeing 787 с тремя классами обслуживания. В эти же дни из Варшавы будут курсировать авиалайнеры в Вашингтон.

Перерыв между прибытием самолета в Варшаву и отправкой пассажиров в Вашингтон составит от часа до двух – не больше.

Билеты на прямые рейсы Варшава-Вашингтон будут стоить от 960 евро в две стороны.

Фото: economist.com

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